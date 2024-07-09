Похитили и убили. В Ростове-на-Дону рассмотрят дело о преступлении двух военных в ЛНР

Слушание дела по обвинению военных в убийстве девушки в ЛНР начнут в Ростове

Уголовное дело в отношении двух российских военнослужащих, которых обвинили в похищении и убийстве девушки на территории ЛНР, начнут рассматривать в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону во вторник. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель суда.

По данным следствия, Айдын Жамидулов и Алексей Дорожкин похитили и убили человека, а впоследствии надругались над телом жертвы. Первому фигуранту также вменили подстрекательство к покушению на убийство.

Ранее жителя Нижнего Новгорода приговорили к пожизненному заключению за изнасилование и убийство двух пенсионерок. Жертвами насильника стали женщины 63 и 67 лет.