Уборщицу из Кировской области осудили за оскорбление павших бойцов СВО

Жительницу Кировской области приговорили к шести месяцам условного лишения свободы за оскорбительный комментарий в соцсетях о павших бойцах специальной военной операции. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Уборщица производственных помещений оставила в социальной сети комментарий под постом о гибели бойца СВО. В нем она высказала слова, которые суд расценил как унижение российских военных, погибших в зоне специальной военной операции.

Женщина признала вину и извинилась в суде. По ее просьбе дело рассмотрели в особом порядке, без полноценного судебного разбирательства.

«Признать виновной в совершении преступления <… > и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок шести месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть „Интернет“, на срок один год», — говорится в документе.

Во время испытательного срока фигурантка не имеет права менять место жительства без уведомления. Ее мобильный телефон, с которого она писала комментарий в соцсети, изъят. Приговор не был обжалован и вступил в силу.

