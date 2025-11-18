Унижавший русских сослуживцев военный из Томска получил два года колонии

Военного приговорили в Томске к двум годам за нападения на русских сослуживцев

Приговор в два года колонии по делу о возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку получил военнослужащий Амырак Сааман. Такое решение вынес Томский гарнизонный военный суд.

Как сообщила пресс-служба военных судов, обвиняемый во время нахождения на плацу напал на русского сослуживца, ударив его ногой в область колена, а после достал заточку и в присутствии других бойцов унизил избитого.

На этом Сааман не остановился. В спортивном городке воинской части он бросал камни в русских солдат, чем спровоцировал конфликт. На требование остановиться ударил одного из оппонентов в живот и продолжил выкрикивать оскорбления по национальному признаку.

В суде подчеркнули, что обвиняемый неоднократно допускал словесные выпады в адрес русских сослуживцев, унижая их честь и достоинство, указывая на национальность.

Суд приговорил Самаана к двум годам колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

В конце октября Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил к 7,5 года колонии ушедшего в самоволку из подразделения в Донецкой Народной Республике военного. Свою часть дезертир оставил еще в феврале 2024 года, а поймали его в конце июля этого года на Сахалине.