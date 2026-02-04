Уборщица вместе с мужем украла из квартиры москвички 7,4 миллиона рублей

Супружескую пару задержали по подозрению в краже более 7,4 миллиона рублей из квартиры москвички на юго-западе столицы. Как сообщил сайт «МВД Медиа» , в полицию обратилась хозяйка жилья на Старокрымской улице, обнаружив пропажу крупной суммы наличных.

Выяснилось, что к преступлению причастна 52-летняя уборщица, работавшая у потерпевшей. Во время одной из уборок она заметила деньги и решила их похитить, привлекая к этому своего 65-летнего мужа, которому передала ключи от квартиры. После кражи супруги уехали в Санкт-Петербург, пытаясь создать алиби, однако вскоре их задержали.

Похищенные средства изъяли и вернули владелице. В отношении супругов возбудили уголовное дело о краже, обоих заключили под стражу.

В январе правоохранители задержали мужчину, который подозревается в разбойном нападении с проникновением в жилище в Октябрьском районе Ижевска.