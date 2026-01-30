Подозреваемого в разбое с проникновением в жилище задержали в Ижевске

Правоохранители задержали мужчину, который подозревается в разбойном нападении с проникновением в жилище в Октябрьском районе Ижевска. Происшествие случилось минувшей ночью у подъезда дома на улице Удмуртской, сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на представителей региональной полиции.

Как выяснили силовики, к мужчине, возвращавшемуся домой, подошел неизвестный. Между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник, угрожая расправой, избил потерпевшего и похитил его мобильный телефон. Затем нападавший заставил мужчину пойти в подъезд и проник вместе с ним в квартиру, где продолжил избиение и украл телевизор.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям о разбое с применением насилия и с незаконным проникновением в жилище. Стражи порядка провели оперативно-разыскные мероприятия и задержали подозреваемого — ранее судимого 22-летнего ижевчанина.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Молодому человеку грозит до 12 лет лишения свободы.