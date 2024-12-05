Сотрудница стоматологии в Сочи обокрала кассу на второй день работы

В Сочи задержали сотрудницу стоматологичской клиники. ее подозревают в том, что она украла из кассы деньги. Об этом сообщил сайт «Кубань24» со ссылкой на пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Девушка устроилась на работу и уже на второй день решилась на кражу. Оставшись одна на ресепшене, она, не стесняясь камеры, достала из кассы 170 тысяч рублей, завернула их в бумагу и прятала в сумку. С добычей сотрудница стоматологии ушла домой.

После того, как по записям удалось установить вора, полиция задержала подозреваемую, но уже в Адлере и без денег, которые девушка успела потратить. Возбуждено уголовное дело.