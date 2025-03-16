Убивший офицера солдат стал первым в России освободившимся пожизненно осужденным

Уроженец Саратова Александр Бирюков стал первым освободившимся пожизненно осужденным в России. Об этом сообщило издание Lenta.ru .

Во времена перестройки Бирюков отправился служить в Звенигород в часть войск ПВО. Затем его перебросили на несколько месяцев в Казахстан. Там к военнослужащему начал приставать офицер. Бирюков утверждает, что лейтенант был нетрадиционной ориентации.

Боец дал отпор, но нажил себе врага. Офицер стал придираться к солдату сильнее. В августе 1991 года, когда офицер был нетрезв, снова начал приставать к мужчине, находившемуся на боевом дежурстве. В итоге солдат-срочник застрелил лейтенанта из личного автомата и ранил караульного.

Бирюков сбежал из части, однако его задержали. Коллегия суда отказалась признавать версию военного о попытке офицера склонить его к интимной связи. Бойца приговорили к смертной казни, но его спас введенный в действие мораторий на крайнюю меру наказания. В результате наказание заменили на пожизненный срок.

Режиссер Александр Гутман через пару лет снял про бойца документальный фильм «Три дня и больше никогда», картина выиграла несколько наград.

Фильм посмотрел глава Комиссии по помилованию при президенте Анатолий Приставкин, который затем показал его главе Верховного суда Вячеславу Лебедеву. После этого суд изменил Бирюкову приговор на 15 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что почти половина россиян выступила за возвращение смертной казни.