Убившему жену-россиянку турку грозит пожизненное заключение

Следствие установило, что в марте 2023 года в Эскишехире после ссоры Сарыхан нанес супруге 14 ножевых ранений.

«Прокуратура Эскишехира предъявила Сарыхану обвинение в умышленном убийстве с особой жестокостью, потребовав пожизненного заключения», — сообщила газета.

На суде Сарыхан признался, что любил жену и напал на нее в приступе сильного гнева.

«С первой женой я прожил 25 лет и развелся, чтобы жениться на Елене. Я ее очень любил. Если бы это не случилось, мы бы жили с ней вместе до самого конца», — заявил обвиняемый на заседании.

Телефон убитой женщины направили на расшифровку, так как пока не удалось подобрать к нему пароль. Сарыхану продлили срок ареста.

Гражданина Турции Алихана Келеша, который находился в международном розыске, отправят из России на родину под конвоем. Подозреваемый скрывался на территории города Сочи.