Убившему жену-россиянку турку грозит пожизненное заключение
Гражданину Турции Атиле Сарыхану грозит пожизненное заключение за убийство жены-россиянки Елены Самсоновой. Подробности дела сообщило издание Hürriyet.
Следствие установило, что в марте 2023 года в Эскишехире после ссоры Сарыхан нанес супруге 14 ножевых ранений.
«Прокуратура Эскишехира предъявила Сарыхану обвинение в умышленном убийстве с особой жестокостью, потребовав пожизненного заключения», — сообщила газета.
На суде Сарыхан признался, что любил жену и напал на нее в приступе сильного гнева.
«С первой женой я прожил 25 лет и развелся, чтобы жениться на Елене. Я ее очень любил. Если бы это не случилось, мы бы жили с ней вместе до самого конца», — заявил обвиняемый на заседании.
Телефон убитой женщины направили на расшифровку, так как пока не удалось подобрать к нему пароль. Сарыхану продлили срок ареста.
Гражданина Турции Алихана Келеша, который находился в международном розыске, отправят из России на родину под конвоем. Подозреваемый скрывался на территории города Сочи.