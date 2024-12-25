Находившегося в розыске турка Келеша отправят под конвоем на родину
Генпрокуратура удовлетворила запрос Турции о выдаче Келеша
Гражданина Турции Алихана Келеша, который находился в розыске, отправят из России на родину под конвоем. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.
«Месть, убийство, побег, задержание и возвращение — как сюжет очередного турецкого сериала, только все события и персонажи не вымышлены», — заявили в ГП.
Турецкие правоохранители объявили Келеша в розыск в апреле прошлого года. Его поймали через несколько месяцев — он скрывался на территории Сочи.
МВД 25 декабря объявило в федеральный розыск иноагента и бывшего московского муниципального депутата Илью Яшина*. Его разыскивают по уголовной статье.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.