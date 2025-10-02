Убившему жену и детей мужчине в Ульяновске предъявили обвинение

Мужчине, который убил женщину и детей в Ульяновске, предъявили обвинение. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

“После задержания подозреваемого в убийстве 27-летней девушки и ее малолетних детей, следователем <... > проведен его допрос и проверка показаний на месте”, — заявили в ведомстве.

По данным правоохранителей, мужчина после расправы пытался сделать вид, что случилось разбойное нападение на квартиру. После осмотра места ЧП и допроса свидетелей стало ясно, что никого постороннего в помещении на момент случившегося не было.

«При предъявлении неопровержимых доказательств подозреваемый признался в убийстве трех человек, указав последовательность своих действий и мотивы», — отметили в СК.

Происшествие случилось 1 октября в одной из квартир дома на Киевском бульваре, 27-летний мужчина расправился с женой и двумя детьми, после этого попытался наложить на себя руки. Тела в квартире нашла мать подозреваемого, пришедшая навестить внучек. В итоге женщина обратилась в полицию