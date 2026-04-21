Убившему аспирантку Соколову отказали в замене колонии на принудительные работы

Историку Олегу Соколову, который убил и расчленил свою аспирантку в Санкт-Петербурге, отказали в рассмотрении заявления о замене колонии строгого режима на принудительные работы по причине возраста. Об этом сообщила руководитель пресс-службы судов города Дарья Лебедева в беседе с РИА «Новости» .

«Суд отказал в принятии этого заявления, так как Соколов достиг пенсионного возраста, а в соответствии со статьей 53.1 УК России таким лицам принудительные работы не назначаются», — сказала она.

Сейчас историку 69 лет. В 2020 году Октябрьский районный суд Петербурга вынес Соколову приговор — 12 с половиной лет колонии строгого режима за убийство Анастасии Ещенко и незаконное хранение оружия с боеприпасами. Позже городской и кассационный суды оставили это решение без изменений.

До этого профессор просился на СВО. Он заявил, что хочет искупить свою вину кровью.