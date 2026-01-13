Убившей сына жительнице Балашихи продлили арест

Балашихинский городской суд продлил содержание под стражей до 16 марта местной жительнице, обвиняемой в убийстве сына. Об этом сообщили в телеграм-канале судов общей юрисдикции Московской области.

По материалам дела, 14 ноября женщина зарезала мальчика, затем, чтобы скрыть следы преступления, расчленила его тело и собиралась спрятать останки в разных районах Москвы и области. Голову ребенка нашли в Гольяновском пруду.

Также следственные органы возбудили дело о халатности против сотрудников управления социального развития, поскольку женщина состояла на учете у психиатра, но за ней должным образом не следили.

По данным источника 360.ru, женщина также увлекалась ставками и брала микрозаймы. Она рассказала, что хотела после убийства сына покончить с собой, но передумала, опасаясь за судьбу своих кошек.