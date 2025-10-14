Убившего возлюбленную и соседку в Приангарье подростка заключили под стражу

Суд избрал меру пресечения в виде ареста для 14-летнего жителя Шелехова, обвиняемого в убийстве двух человек. Об этом сообщило управление Следственного комитета России по Иркутской области .

По данным ведомства, подростку предъявили обвинение по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ — «Убийство двух лиц». Суд постановил заключить его под стражу сроком на один месяц, до 12 ноября 2025 года.

Трагедия произошла 12 октября. Подросток пришел к своей девушке с ножом, взятым из дома. Между ними произошла ссора, он несколько раз ударил возлюбленную ножом. На шум выбежала 23-летняя соседка и попыталась остановить конфликт, однако также получила смертельные ранения.

По данным ГУ МВД по Иркутской области, обе пострадавшие скончались в больнице. Подозреваемого задержал местный житель до приезда полиции.

Следователи установили, что причиной нападения стала ревность. Сейчас с подростком работают сотрудники Следственного комитета и полиции.