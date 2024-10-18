Подозреваемого в убийстве внука екатеринбуржца арестовали на два месяца

Суд арестовал жителя Свердловской области, обвиняемого в убийстве собственного 1,5-месячного внука, на два месяца — до 15 декабря. Об этом 360.ru сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

По версии следствия, в ночь на 16 октября подсудимый насмерть избил грудничка. Приехавшие на место врачи не успели спасти ребенка, он скончался на месте. В отношении обвиняемого проведут судебную психиатрическую экспертизу.

«По уголовному делу продолжается выполнение следственных действий по сбору и закреплению доказательств», — отметил Шульга.

Подозреваемый уже имеет судимость. Его соседка рассказала, что убийство ребенка произошло прямо на глазах бабушки. Мужчину вывел из себя плач ребенка, стал бить его о стены, косяки и пол. По ее словам, от головы грудничка почти ничего не осталось. Женщина добавила, что погибший младенец не был родным внуком подсудимого — это ребенок его пасынка.