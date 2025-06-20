По делу об убийстве экс-мэра Самары и его жены задержали 78-летнюю женщину
Следователи предъявили обвинение 78-летней женщине в мошенничестве с имуществом убитых бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены. Об этом сообщили в Информационном центре Следственного комитета.
По данным следствия, пенсионерка приходится родственницей Дмитрию и Светлане Метревели, которые проходят по делу как вероятные соучастники убийства. Предположительно, пожилая женщина мошенническим путем получила автомобиль жены Тархова и продала его за миллион рублей.
Обвиняемую отправили под домашний арест.
Сами Метревели находятся в международном розыске. Следствие полагает, что Светлана давала внучке Тарховых советы, как избавиться от бабушки и дедушки, а ее племянник Дмитрий помог убить их и спрятать тела.