По делу об убийстве экс-мэра Самары и его жены задержали 78-летнюю женщину

Следователи предъявили обвинение 78-летней женщине в мошенничестве с имуществом убитых бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены. Об этом сообщили в Информационном центре Следственного комитета.

По данным следствия, пенсионерка приходится родственницей Дмитрию и Светлане Метревели, которые проходят по делу как вероятные соучастники убийства. Предположительно, пожилая женщина мошенническим путем получила автомобиль жены Тархова и продала его за миллион рублей.

Обвиняемую отправили под домашний арест.

Сами Метревели находятся в международном розыске. Следствие полагает, что Светлана давала внучке Тарховых советы, как избавиться от бабушки и дедушки, а ее племянник Дмитрий помог убить их и спрятать тела.