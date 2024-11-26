Убивавшая милиционеров глава «банды амазонок» начала шить форму для МВД

Глава «банды амазонок» Инесса Тарвердиева, которую осудили за убийства милиционеров, находится в колонии в Орловской области и шьет форму для сотрудников МВД. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

В отношении преступницы возбуждено 98 уголовных дел, ее приговорили к 25 годам заключения. ОПГ Тарвердиевой зверствовала на юге России и убила 30 человек. Несмотря на это, женщина не прекращает попыток смягчить приговор. За последние два года ее юристы подали 24 апелляции, но их все отклонили.

Сейчас заключенная работает в швейном цехе и занимается спортом. По данным канала, Тарвердиева оправдывает свои преступления тем, что она якобы все делала ради любимого мужчины — торговца паленой водкой. До знакомства с ним женщина работала библиотекарем и жила в браке со сторожем.

Ранее еще одно уголовное дело возбудили против «теневого короля Сочи» — криминального авторитета Рубена Татуляна. Созданные им банды с 1998 года занимались рейдерскими захватами, убийствами и грабежами в Краснодарском крае.