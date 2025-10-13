Убийцу краснодарского полицейского приговорили к 25 годам колонии

Уроженца Пермского края признали виновным в посягательстве на жизнь полицейского и совершении других преступлений. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Следствие установило, что фигурант уголовного дела прятал в лесу наркотики для последующей продажи. Находясь в состоянии наркотического опьянения, ехавший на электросамокате преступник достал незаконно хранившийся при нем самодельный пистолет и выстрелил в правоохранителя.

«Направив оружие в сторону других сотрудников полиции, подсудимый попытался скрыться, но был обезврежен. От полученного ранения полицейский скончался в больнице», — отметили в пресс-службе.

Суд приговорил злоумышленника к 25 годам с отбыванием первых пяти лет наказания в тюрьме, а оставшейся части в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок два года, со штрафом в размере 200 000 рублей.

Ранее суд приговорил уроженца Украины к двум годам колонии-поселения за неоднократное публичное демонстрирование нацистской символики. Мужчину задержали, когда он пытался собрать деньги у местных жителей под предлогом помощи участникам СВО.