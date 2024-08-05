Убийце Япончика вынесли заочный приговор

Мосгорсуд заочно приговорил Астамура Бутбу, обвиняемого в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу Япончик, к 19 годам строгого режима. Об этом сообщили « Известия ».

Суд признал мужчину виновным не только в убийстве, но и в незаконном хранении огнестрельного оружия. Бутба отбывает наказание в родной Абхазии за разбойное нападение на банк, и страна отказалась его выдавать, поэтому дело рассматривали без его присутствия. Второй фигурант дела — Нугзар Папава, ранее получивший 16 лет — тоже сидит в тюрьме в Абхазии, но за похищение человека.

Покушение на Япончика совершили в Москве 28 июля 2009 года. Вор в законе получил тяжелое ранение и 9 октября умер в больнице. Непосредственно из СВД выстрелил Бутба, Папава прикрывал его и помогал уйти с места преступления.

Ранее стало известно, что одного из убийц певца Михаила Круга будут судить еще за три заказных убийства.