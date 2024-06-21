Соучастника расправы над Михаилом Кругом будут судить еще за три убийства

Mash: соучастника убийства певца Круга Агеева будут судить за еще три убийства

Один из участников расправы над шансонье Михаилом Кругом Александр Агеев пойдет под суд за еще три убийства. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По информации издания, Агеева уже доставили из колонии в Тверь. Его обвинили в трех заказных убийствах, которые совершила ОПГ «Тверские волки» в Тверской области в 2001 году. Жертвами стали бизнесмен, директор автосервиса и местный криминальный авторитет.

Заседание назначили на 25 июня. Помимо Агеева, на скамье подсудимых окажутся и другие члены преступной группировки.

Убийца шансонье отбывает пожизненное заключение. Несколько месяцев назад он просил отправить его в зону спецоперации, но ему отказали.

СК восстановил картину произошедшего в доме Круга. Преступники намеревались лишь похитить антиквариат и ценности, но музыкант с семьей вернулся домой внезапно, застав грабителей врасплох.