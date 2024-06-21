Соучастника расправы над Михаилом Кругом будут судить еще за три убийства

Mash: соучастника убийства певца Круга Агеева будут судить за еще три убийства

Фото: РИА «Новости»

Один из участников расправы над шансонье Михаилом Кругом Александр Агеев пойдет под суд за еще три убийства. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, Агеева уже доставили из колонии в Тверь. Его обвинили в трех заказных убийствах, которые совершила ОПГ «Тверские волки» в Тверской области в 2001 году. Жертвами стали бизнесмен, директор автосервиса и местный криминальный авторитет.

Заседание назначили на 25 июня. Помимо Агеева, на скамье подсудимых окажутся и другие члены преступной группировки.

Убийца шансонье отбывает пожизненное заключение. Несколько месяцев назад он просил отправить его в зону спецоперации, но ему отказали.

СК восстановил картину произошедшего в доме Круга. Преступники намеревались лишь похитить антиквариат и ценности, но музыкант с семьей вернулся домой внезапно, застав грабителей врасплох.

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