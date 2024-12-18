Убийце бывшего главы пресс-службы патриарха Кирилла дали пожизненный срок

Адаму Щербакову, который убил бывшего главу пресс-службы патриарха Кирилла, назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы. Об этом сообщил корреспондент 360.ru из зала суда.

Уроженца Брянска признали виновным в убийстве 90-летнего отца православного журналиста Владимира Легойды и совершении ряда других тяжких преступлений.

В конце декабря прошлого года осужденный уговорил незнакомого пенсионера довезти его до банкомата на автомобиле. В салоне машины злоумышленник напал на пожилого мужчину, несколько раз ударил его ножом, а затем похитил не менее 100 тысяч рублей.

После этого он пересел на водительское сиденье, приехал в лес в Ленинском городском округе Подмосковья, оставил машину и тело, а потом скрылся.