Убийце бывшего главы пресс-службы патриарха Кирилла дали пожизненный срок

Адаму Щербакову, который убил бывшего главу пресс-службы патриарха Кирилла, назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы. Об этом сообщил корреспондент 360.ru из зала суда.
Уроженца Брянска признали виновным в убийстве 90-летнего отца православного журналиста Владимира Легойды и совершении ряда других тяжких преступлений.
В конце декабря прошлого года осужденный уговорил незнакомого пенсионера довезти его до банкомата на автомобиле. В салоне машины злоумышленник напал на пожилого мужчину, несколько раз ударил его ножом, а затем похитил не менее 100 тысяч рублей.
После этого он пересел на водительское сиденье, приехал в лес в Ленинском городском округе Подмосковья, оставил машину и тело, а потом скрылся.
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