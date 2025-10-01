Убийца начальницы отделения банка в Москве пожаловался на издевательства

Подозреваемый в убийстве начальницы отделения банка в Москве Константин Топоров признал вину и рассказал, что сподвигло его на преступление. Об этом сообщили «Известия» .

«Они издевались надо мной», — рассказал мужчина на допросе.

В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

По данным Следственного комитета, накануне Топоров взял из дома нож и пришел в отделение банка на Автозаводской улице, где работал. Войдя к начальнице, он дважды ударил ее. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

Отец убитой возложил ответственность за происшествие на руководство банка. По его словам, она не раз сигнализировала, что в ее отделении работает неадекватный мужчина, но там никак на это не отреагировали.