Убийство в Новосибирской области раскрыли по сообщению в интернете

В Новосибирской области раскрыли убийство 23-летней девушки. Полицейские вычислили преступника благодаря сообщениям, которые она отправила перед смертью своей подруге, и хитростью задержали, сообщил сайт kp.ru .

Девушка жила в Бердске в квартире на улице Богровой вместе с двумя детьми шести и четырех лет. Она рассталась с парнем, который избивал ее и обещал сжечь. В день гибели потерпевшая написала подруге в мессенджере, что он снова пришел к ней домой.

«Я клянусь, я боюсь его. Меня трясет всю», — заявила она.

После этого в квартире девушки случился пожар, хозяйку нашли мертвой. Когда подруга передала полицейским ее сообщения, они возбудили уголовное дело по статье 105 УК России «Убийство» и объявили мужчину в розыск.

Знакомые покойной рассказали журналистам, что подозреваемого пришлось выманивать хитростью. Ему сообщили, что девушка выжила и нужно приехать к ней в больницу. Перед поездкой он решил зайти в квартиру. Там его и задержали.

В Сочи двух туристок заподозрили в убийстве мужчины. Женщины на глазах прохожих поругались с ним, ударили ножом и сбросили с подпорной стены.