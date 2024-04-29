Убийство девушки 12-летней давности раскрыли в Москве | 360°

Криминал 29 апреля 2024, 21:53 Убийство девушки 12-летней давности раскрыли в Москве Прокуратура: в Москве раскрыли убийство девушки в Измайловском парке в 2012 году Pixabay

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Правоохранители Москвы раскрыли убийство 12-летней давности, совершенное в Измайловском парке в новогоднюю ночь. Подробности сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.

Тело 29-летней женщины обнаружили в парке 1 января 2012 года со следами насильственной смерти. По горячим следам преступника найти не удалось.

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«Однако по результатам молекулярно-генетической экспертизы обнаружен генотип мужского пола и впоследствии установлена принадлежность биологических следов 61-летнему ранее судимому мужчине», — сообщили в надзорном ведомстве.

Известно, что мужчина познакомился с жертвой в новогоднюю ночь. В нетрезвом состоянии подозреваемый пришел с ней в парк, где в ходе конфликта мужчина избил и задушил свою спутницу. Задержанному предъявили обвинения по статье «Убийство» и заключили его под страду.

Ранее в Ростовской области арестовали подозреваемого в совершении убийства 17-летней девушки. Также мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство 18-летнего юноши.