Подозреваемого в расстреле автомобиля в Ростовской области арестовали | 360°

29 апреля 2024, 19:53
Подозреваемого в расстреле автомобиля в Ростовской области арестовали
Подозреваемого в убийстве девушки в Ростовской области отправили в СИЗО
Мужчину, которого подозревают в убийстве 17-летней девушки, поместили в СИЗО. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Ростовской области.
Такую меру пресечения избрал суд города Цимлянска. Также мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство 18-летнего юноши. Следователь провел проверку с участием подозреваемого на месте совершения преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
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Ранее подозреваемого задержали по подозрению в стрельбе по автомобилю. По данным следствия, ночью 27 апреля он начал вести огонь по проезжавшей мимо машине из огнестрельного оружия, в которой находились юноша и его девушка, которая впоследствии скончалась в больнице от полученных ранений.
Убийства
СИЗО
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