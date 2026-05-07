Убийство чемпиона по многоборью в Калуге попало на видео

Камеры видеонаблюдения в Калуге запечатлели убийство чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева. Кадры с места преступления показал телеграм-канал ES! .

Человек, которого приняли за Исаева, разговаривал на улице с двумя мужчинами. Один из них достал длинноствольное оружие и открыл огонь.

Когда спортсмен упал на землю, преступник сделал контрольный выстрел. Третий герой видео увел нападавшего в сторону.

Правоохранительные органы не комментировали подлинность опубликованных кадров. Исаева застрелили в ночь на 7 мая во дворе дома на улице Болотникова во время конфликта. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого задержали в Брянской области при попытке скрыться в лесу. Он отказался от медосвидетельствования, несмотря на признаки алкогольного опьянения.