У внучки экс-мэра Самары был подельник? Кто уговорил ее убить дедушку и бабушку
Mash: внучка экс-мэра Самары могла решиться на убийство из-за возлюбленного
Внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова, зверски убитого вместе с женой, могла решиться на преступление с подачи подельника. Об этом написал Telegram-канал Mash.
Молодая женщина через мать познакомилась с мужчиной, отбывающим срок за вымогательство. Она влюбилась в сидельца и стала приходить к нему на свидания в колонию.
Затем мужчина рассказал, что якобы должен кому-то крупную сумму денег. Она попросила помощи у бабушки с дедушкой, но получила отказ.
После этого, по предварительным данным, женщина и решила убить родственников, а затем распродать их имущество и передать деньги возлюбленному.
Ранее сотрудники патологоанатомического отделения рассказали сотрудникам того же Telegram-канала, почему тела Тархова и его жены, вероятно, уже никогда не удастся найти.