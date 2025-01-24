Бывшего сотрудника саратовской полиции осудили за фиктивный экзамен по вождению

Бывшего сотрудника полиции Саратовской области осудили за превышение должностных полномочий при проведении экзамена по вождению. Мужчина частично признал свою вину, передает сайт «Саратов 24» со ссылкой на представителей региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, в мае 2024 года подсудимый провел экзамен на управление транспортным средством у жительницы Саратова без фактической проверки знаний. Он знал, что женщина не умеет водить, но все равно допустил ее к экзамену. За руль учебного автомобиля сел другой человек, который и выполнил экзаменационные задания.

Суд назначил фигуранту наказание в виде четырех лет лишения свободы условно. Также сотрудника уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.