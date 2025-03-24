У трех участников банды «чистильщиков» выявили расстройство личности

Трое осужденных членов банды «чистильщиков», которые убивали бездомных в России, страдают от расстройства личности. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Специалисты выявили у предводителя организованной группы Павла Войтова смешанное расстройство личности, которое не искажает его мышление. Его приговорили к пожизненному сроку. Суд вынес вердикт в 2017 году.

Другой участник группировки — Владислав Каратаев — страдает органическим расстройством личности, которое связано с эпилепсией, развившейся у него в 2015 году.

У еще одного члена банды — Максима Павлова — обнаружили диссоциальное расстройство личности. Грубых нарушений мышления у него нет.

«Чистильщики» совершали нападения на бездомных и бродяг, а также лиц, склонных к употреблению спиртного и попрошайничеству. Члены банды с особой жестокостью убили не меньше 14 человек в Москве, Подмосковье и Ярославской области.

Ранее стало известно, что зарезавший девушку и напавший на школьника ростовский маньяк может избежать тюрьмы. Он проходил лечение в психиатрической больнице.