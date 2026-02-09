Мошенники придумали новый способ взломать «Госуслуги»

Аферисты придумали новую схему мошенничества для доступа к личным кабинетам на портале «Госуслуги». Об этом сообщило РИА «Новости» .

Злоумышленники звонят россиянам, представляясь помощниками юристов, и предлагают помощь в списании долгов. Для этого они просят жертву назвать ФИО, место жительства и ИНН.

Затем мошенник просит продиктовать код из СМС от «Госуслуг», якобы для подтверждения личности. После получения кода аферисты получают полный доступ к личному кабинету на государственном портале.

Таким образом, под предлогом юридической помощи граждане добровольно передают злоумышленникам ключ к своим персональным данным. Эксперты рекомендуют никогда не сообщать коды из СМС посторонним лицам.

Ранее в Приднестровье мошенники прикинулись экстрасенсами из телешоу и заставили местную жительницу продать квартиру и перевести им вырученные деньги.