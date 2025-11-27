У родственников установившего «рекорд» взяточника Сатюкова нашли более 70 счетов

На родных бывшего сотрудника управления «К» МВД России Георгия Сатюкова, которого заочно арестовали по делу о крупнейшей в истории ведомства взятке в пять миллиардов рублей, было оформлено более 70 банковских, лицевых и брокерских счетов. Это сказано в судебных материалах, оказавшихся в распоряжении ТАСС .

По данным агентства, настоящими владельцами денег и ценных бумаг на этих счетах были Сатюков и его сообщник Дмитрий Соколов. Счета были зарегистрированы на родственников Сатюкова: на его супругу открыто шесть, на брата — 36, оставшиеся 29 — на отца и мать. Среди них были брокерские счета в различных валютах.

Уголовное дело в отношении экс-начальника третьего отделения четвертого отдела управления «К» Сатюкова возбудили в августе 2023 года. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере — пять миллиардов рублей.

Вторым обвиняемым по делу проходит сослуживец Сатюкова Дмитрий Соколов, которого считают посредником. Оба участника уголовного дела под заочным арестом и объявлены в международный розыск.

Ранее стало известно, что в Москве арестовали старшего оперуполномоченного отдела БСТМ МВД Антона Нестерова. Его тоже обвинили в получении взятки в особо крупном размере.