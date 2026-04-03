У наркоплантаторов из Петербурга изъяли 162 куста конопли

В Санкт-Петербурге полицейские задержали группу наркоплантаторов, занимавшихся выращиванием и сбытом запрещенных веществ. Об этом сообщили в региональном главке МВД .

В ходе операции задержали шесть местных жителей в возрасте от 30 до 40 лет. По данным правоохранителей, они арендовали четыре квартиры в разных районах города и оборудовали там наркофермы.

В помещениях обнаружили 162 куста конопли, около 16,5 килограмма частей растений и оборудование для их выращивания. Еще 1,6 килограмма изъяли по местам проживания фигурантов. Кроме того, у подозреваемых нашли каннабис, гашиш и кокаин общей массой свыше 100 граммов.

По версии следствия, трое участников занимались культивацией растений, а остальные — фасовкой и сбытом наркотиков.

Возбудили уголовные дела по статьям о покушении на производство и сбыт наркотических средств.

