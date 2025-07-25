У экс-мэра Владивостока конфисковали 821 объект недвижимости

Ленинский районный суд Владивостока обратил в доход государства имущество экс-мэра Владивостока Владимира Николаева и его родственников. Об этом в Telegram-канале сообщила объединенная пресс-служба судов Приморского края.

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к Николаеву, его сестре — депутату Госдумы Виктории Николаевой, матери Раисе Николаевой и ряду компаний. Взыскано 590 214 203 рубля 96 копеек.

В федеральную собственность перейдут: санаторий «Амурский залив», апарт-отель «Магнум», 12 земельных участков, 12 зданий и 32 помещения. Всего изъяли 821 объект недвижимости.

Ранее суд арестовал почти 370 помещений, 15 зданий, 270 машиномест и земельные участки. Большинство компаний-ответчиков зарегистрированы на мать Николаева.

Экс-мэр возглавлял Владивосток в 2004–2008 годах. В 2007 году его осудили на 4,5 года условно за злоупотребление полномочиями. В сентябре 2008 года суд заменил наказание на реальный срок за нарушение режима, так как он не явился в назначенный срок.

По словам Николаева, он находился на лечении в Таиланде, но суд не принял это во внимание. После возвращения в Россию он занялся бизнесом в Приморье.

Ранее стало известно, что главу администрации Миллеровского района Ростовской области заподозрили в превышении полномочий при обращении с муниципальным имуществом.