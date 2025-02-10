У браконьеров изъяли более двух тонн мяса краба на Сахалине

Пограничники обнаружили и изъяли в Сахалинской области почти полторы тонны замороженного крабового мяса и 630 кг камчатского и синего краба без документов. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным следствия, двое жителей села Леонидово организовали незаконное предприятие по переработке и фасовке морепродуктов. Ущерб оценили более чем в 40 миллионов рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее пограничники изъяли в Приморском крае у мигранта шкуру амурского тигра, 12 медвежьих лап и две тысячи сушеных трепангов. Браконьер хранил все это в нежилом помещении в Находке. Ущерб природе оценили более чем в три миллиона рублей. Против приезжего возбудили уголовное дело.