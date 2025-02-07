Турция выдала России обвиняемого в убийстве и разбое в Санкт-Петербурге

Разыскиваемый Интерполом за убийство и разбой экстрадирован из Турции в Россию

Из Турции в Россию экстрадировали обвиняемого в убийстве и разбое мужчину, который числился в международном розыске с 2011 года. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МВД России.

«Сегодня в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Турецкой Республики экстрадирован гражданин одной из стран СНГ. Он обвиняется в убийстве и разбое», — рассказали в ведомстве. Процедура прошла в аэропорту Стамбула.

По версии следствия, в сентябре 2008 года задержанный вместе со знакомыми избил жителя Санкт-Петербурга и украл у него машину, деньги, документы и мобильный телефон. Спустя несколько месяцев после преступления, злоумышленник выследил и убил мужчину, который стал свидетелем предыдущего нападения.

После этого он скрылся от следствия за границей, а с 2011 года полицейский объявили его в международный розыск. Задержали мужчину спустя 12 лет на территории Турции.

Ранее египетские власти по требованию Генеральной прокуратуры РФ экстрадировали в Россию Курбана Мамаева, которого обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.