Организатора нелегальных казино экстрадировали из Египта в Россию

Египетские власти по требованию Генеральной прокуратуры РФ экстрадировали в Россию Курбана Мамаева, которого обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Об этом сообщила пресс-служба российского надзорного ведомства.

Мамаева привлекут к уголовной ответственности по статье о незаконной организации и проведении азартных игр с использованием интернета, игрового оборудования вне игорной зоны.

По данным следствия, задержанный вместе с другими участниками организованной преступной группы в период с мая по октябрь 2021 года арендовал помещения, которые использовал в качестве залов для виртуальных игровых автоматов.

Преступная группировка действовала в Сургуте, Нефтеюганске и Нижневартовске.

Мамаев скрылся от правоохранителей. Его объявили в международный розыск в сентябре 2022 года. Запрос о его выдаче направили после задержания Мамаева в Египте.

Обвиняемого доставили в сопровождении спецконвоя в московский аэропорт Шереметьево, где его уже ждал автозак ФСИН.

Ранее надзорное ведомство опубликовало видео экстрадиции из Колумбии в Россию Рамиреза Муноза за контрабанду наркотиков.