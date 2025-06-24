Тульский СК задержал подозреваемого в убийстве директора колледжа и его адвоката

В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы новомосковского колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксенова. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

Вчера тела Архипова и Аксенова нашли прохожие в машине в поселке Майский Узловского района. У обоих были огнестрельные ранения.

Следователи задержали подозреваемого, им оказался предприниматель. По данным правоохранителей, он должен был вернуть жертвам долг в размере нескольких миллионов рублей.

«Под предлогом передачи денежных средств предложил им совместно доехать до поселка Майского, где, находясь на заднем сиденье автомобиля, произвел выстрелы в голову адвоката и директора колледжа», — заявили в СК.

Следователи в короткий срок установили личность подозреваемого. Сейчас с ним проводят следственные действия.