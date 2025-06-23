Неизвестные застрелили директора колледжа и его адвоката в Тульской области

В Тульской области неизвестные застрелили главу новомосковского колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксенова. Об этом сообщил Telegram-канал Baza, уточнив, что оба погибли на месте.
Тела мужчин с огнестрельными ранениями нашли в автомобиле на трассе между поселками Майский и Роткинский около города Узловая.
По данным Telegram-канала, мужчины были еще живы, когда их обнаружили. Но медики, прибывшие на место, уже констатировали смерть обоих.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее в Камышине Волгоградской области поймали подозреваемого в убийстве двух человек. Им оказался 33-летний мужчина.
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