Неизвестные застрелили директора колледжа и его адвоката в Тульской области

Baza: главу колледжа олимпийского резерва и его юриста убили в Тульской области

В Тульской области неизвестные застрелили главу новомосковского колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксенова. Об этом сообщил Telegram-канал Baza , уточнив, что оба погибли на месте.

Тела мужчин с огнестрельными ранениями нашли в автомобиле на трассе между поселками Майский и Роткинский около города Узловая.

По данным Telegram-канала, мужчины были еще живы, когда их обнаружили. Но медики, прибывшие на место, уже констатировали смерть обоих.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Камышине Волгоградской области поймали подозреваемого в убийстве двух человек. Им оказался 33-летний мужчина.