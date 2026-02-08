Цыгане обманом лишили дома и довели до инсульта краснодарскую пенсионерку

В Краснодаре мошенники обманули пенсионерку, лишили ее дома и довели до инсульта. По информации телеграм-канала Baza , в авантюре участвовали цыгане.

В январе 2025 года 79-летней пенсионерке стало плохо на улице, она попросила прохожего вызвать такси. Мужчина предложил пожилой женщине отвести ее, но привез не домой, а к цыганам. Там одинокой пенсионерке предложили пожить под уходом взамен дома.

Женщина жила в одной из комнат и спала на диване, внутри которого хранила документы и банковские карты. Цыгане уговорили пенсионерку подписать договор якобы об опеке, а на самом деле — дарственную на дом.

Когда через два месяца пожилая женщина решила вернуться домой, то ей сказали, что дом ей больше не принадлежит. Пенсионерка поехала домой, где ее ждал бардак, к тому же она потеряла документы и карты, с которых сняли более миллиона рублей.

Когда в дом пенсионерки приехали цыгане, с ней случился инсульт. За пожилую женщину заступились жильцы ее дома — они обратились в Следственный комитет, который начал проверку и возбудил уголовное дело. Сейчас пострадавшая живет в квартире у одного из соседей.

