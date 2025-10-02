Россиян начали обманывать с помощью цифровых копий умерших людей

Мошенники последние несколько лет все чаще стали прибегать к созданию цифровых копий умерших людей. С помощью нейросетей они обманывают граждан, переживших утрату, сообщил ТАСС .

В Центре цифровой экспертизы Роскачества рассказали, что цифровая копия представляет из себя бота, обученного на реальных данных человека.

Такая программа даже сможет пройти биометрическую верификацию в некоторых системах, подтвердить голосом или онлайн-присутствием согласие на получение микрозайма и подписать электронный документ.

Мошенники также используют дипфейки, чтобы манипулировать людьми, которые пережили утрату. Аферисты убеждают жертв отправить деньги, купить товары или оплатить какие-то услуги. Преступники копируют именно мертвых, потому что в этом случае нельзя связаться с тем, от чьего имени говорят.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, как мошенники чуть не обманули его жену. Злоумышленники с помощью разных уловок убеждали ее перевести деньги на «безопасный счет».