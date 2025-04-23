Целился в собаку, попал в ребенка. Полиция задержала стрелка из Царицина

В Москве мужчина выстрелил из травматического пистолета в собаку, но пуля попала в руку дочери хозяйки животного. Полиция задержала хулигана, сообщило РИА «Новости» .

Девочка 2013 года рождения с мамой и собакой гуляли по Ереванской улице в Царицине. Пес подбежал к прохожему. Мужчина достал оружие и нацелил на животное, но попал в ребенка.

Приехавшие на место ЧП сотрудники патрульно-постовой службы увезли стрелка в отдел полиции. Девочка с ранением руки попала в больницу.

В Чите мужчина открыл огонь на детской площадке во дворе дома в микрорайоне Каштакском. Он достал из-под куртки пистолет и выстрелил в воздух. Его выходка попала на видео. Стрелявший скрылся, подоспевшим полицейским осталось лишь собрать показания свидетелей.