Цех по производству суррогатного алкоголя накрыли в Перми
ФСБ изъяла 45 тонн паленого алкоголя из подпольного цеха в Перми
Организовавшую производство поддельного алкоголя преступную группировку задержали в Перми. Об этом со ссылкой на краевое управление ФСБ сообщило РИА «Новости».
В ведомстве рассказали, что силовики нашли подпольный цех, где злоумышленники занимались производством спиртосодержащей продукции, которую разливали по бутылкам без маркировки и отправляли на продажу.
В общей сложности правоохранители изъяли 45 тонн спиртосодержащей жидкости. Против задержанных завели уголовные дела о незаконном производстве и продаже спиртного. Все фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде.
В конце мая полицейские Кронштадта задержали частного производителя кустарного алкоголя. Винокурню мужчина открыл в трех гаражах, где, кроме перегона поддельного спиртного, разливал жидкости в различные тары и продавал всем желающим. Общий объем контрафактной спиртосодержащей продукции превысил 1,5 тонны.