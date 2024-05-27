Полицейские обнаружили склад с нелегальным алкоголем в гараже в Кронштадте

Сотрудники полиции Кронштадта обнаружили склад с контрафактным алкоголем, оборудованный в гаражах на улице Восстания. Об этом сообщил сайт Piter.tv со ссылкой на пресс-службу МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, нелегальной торговлей занимался 54-летний мужчина. Он разливал контрафакт в различные емкости и развозил по домам покупателей, один литр стоил 130 рублей. Из трех гаражей оперативники изъяли около 1,5 тонны спиртосодержащей продукции.

Отмечается, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.