ЦБ рассказал о новом способе проведения нелегальных платежей

Теневой бизнес использует новую форму расчетов через криптообменники, онлайн-казино и другие нелегальные интернет-площадки, исключая себя из цепочки. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД со ссылкой на данные Центробанка.

«Организаторы создают иллюзию легитимных операций, но полностью исключают себя из цепочки платежей. Вместо обработки транзакций они напрямую сводят граждан, желающих купить криптовалюту или вывести выигрыш из казино, и получателей средств от противоправной деятельности», — указали в УБК.

В управлении предупредили, что такой способ может превратить обычных пользователей в невольных соучастников преступной деятельности. Чтобы не стать жертвой теневого бизнеса, следует избегать нелегальных площадок и проверять лицензии ФНС и Центробанка России, отказываться от прямых переводов и контролировать источники платежей.

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