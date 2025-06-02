Мошенники начали красть Telegram-аккаунты россиян под видом розыгрышей лабубу

Популярные игрушки лабубу стали предметом интереса не только модников и модниц, но и мошенников. Они начали использовать их для обмана россиян и кражи Telegram-аккаунтов. Об этом в разговоре с РИА «Новости» рассказали представители компании F6.

Аферисты придумали новую мошенническую схему. Пользователям мессенджера предлагают поучаствовать в розыгрыше игрушки в виде зубастого монстра в специальном боте либо получить лабубу за отзыв.

«Для получения подарка в виде лабубу за отзыв бот предлагает поделиться своим контактом, а затем — ввести поступивший код от Telegram под предлогом учета как „уникального пользователя“. На самом деле это код доступа в аккаунт», — пояснили представители компании.

В случае с якобы розыгрышем игрушки россиянам нужно подписаться на несколько Telegram-каналов, часть из которых может продвигать рекламу мошеннических схем.

Кроме того, специалисты обнаружили ряд каналов и ботов, которые занимаются фейковой продажей лабубу. Мошенники предлагают пользователям приобрести популярную игрушку и перестают выходить на связь с покупателем после получения от него денег.

Эксперты предупредили о том, что любая модная новинка может стать инфоповодом для криминальных схем, и призвали россиян критично относиться к информации о розыгрышах подарков.

Ранее правозащитница Екатерина Дуб объяснила, как защитить себя от кибермошенников.