Трупы трех человек нашли в квартире Ростова-на-Дону

Ростовский СК сообщил о смерти трех человек от отравления наркотиками

Тела мужчины и двух женщин нашли в квартире дома на улице Оганова Ростова-на-Дону. Как сообщила пресс-служба регионального управления СК, телесных повреждений на трупах не нашли.

По предварительным данным, причиной смерти компании стала острая интоксикация наркотическими веществами.

В ходе осмотра квартиры криминалисты нашли белый порошок, который отправили на исследование. В рамках процессуальной проверки следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точных причин смерти.

По итогам назначенных мероприятий правоохранители примут решение о возбуждении уголовного дела.

