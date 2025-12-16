В Пензе сын напал на родную мать из-за нехватки денег на приобретение наркотиков

В Пензе полиция расследует нападение сына на собственную мать. По сообщению «Пенза-пресс» , 51-летняя женщина обратилась в правоохранительные органы, заявив, что на нее напал ее 20-летний сын.

Правоохранители быстро установили местонахождение молодого человека и задержали его. Подозреваемый сознался, что пошел на грабеж из-за недостатка средств на приобретение запрещенных веществ.

Пресс-служба УМВД России по Пензенской области сообщила о возбуждении уголовного дела по статье «Грабеж», предусматривающей наказание вплоть до четырех лет лишения свободы.