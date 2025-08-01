«Страшная находка» в мусорке перепугала москвичей: манекен приняли за труп подростка

Манекен в мусорке приняли за труп подростка на юге Москвы

Утром 1 августа в мусорном контейнере в районе Бирюлево Восточное на юге Москвы обнаружили манекен, который сначала приняли за труп подростка. Об этом сообщил источник 360.ru.

Информация о страшной находке поступило в правоохранительные органы в 07:50 по московскому времени. Обнаружившие «труп» предположили, что «погибшему» около 10-14 лет.

На место выехали сотрудники полиции. Обстоятельства случившегося уточняются.

Вскоре выяснилось, что, к счастью, никакого трупа в мусорке нет. Люди наткнулись на манекен.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле нашли тело женщины в черном мешке на ленте конвейера при сортировке мусора. Признаков насильственной смерти криминалисты не обнаружили. Выяснилось, что женщина умерла по естественным причинам, однако ее собутыльники решили избавиться от трупа.