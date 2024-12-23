Труп наркодельца обнаружили в цеху по изготовлению мефедрона под Тверью

МВД: в Тверской области полиция накрыла нарколабораторию и нашла там труп

Правоохранители накрыли нарколабораторию в Тверской области. Полицейские обнаружили там тело одного из наркодельцов, сообщила пресс-служба МВД.

Цех по изготовлению мефедрона выявили в деревне Неготино. Подпольная химическая лаборатория находилась в хозпостройке на территории частного домовладения. Организаторами оказались двое жителей Пеновского муниципального округа.

«Во время осмотра наркоцеха полицейские обнаружили в помещении тело одного из злоумышленников без внешних признаков насильственной смерти», — сообщили в МВД.

Подельника вскоре задержали и поместили в изолятор. Оперативники обнаружили в лаборатории двухлитровую колбу с 1,5 килограмма мефедрона, 15 десятилитровых бутылей с прекурсорами, 50-литровую емкость с химической жидкостью, перчатки, маски, насос и другое оборудование. По факту случившегося завели уголовное дело.

Сотрудники ФСБ и Росгвардии 9 декабря штурмом взяли нарколабораторию в Волгограде. Цех находился в арендованном частном доме. Силовики выломали дверь топором и задержали подозреваемого.