Организатора нарколаборатории задержали при штурме частного дома в Волгограде

Сотрудники ФСБ и Росгвардии штурмом взяли нарколабораторию в Волгограде. Об этом сообщил сайт «Новости Волгограда» со ссылкой на данные силовиков.

По версии следствия, местный житель арендовал у приятеля частный дом, где организовал производство запрещенных веществ. Специалисты выломали дверь с помощью топора и задержали подозреваемого.

Правоохранители изъяли оборудование, тонну реактивов и 64,7 килограмма наркотика. Возбуждено уголовное дело.

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