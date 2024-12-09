Организатора нарколаборатории задержали при штурме частного дома в Волгограде
Сотрудники ФСБ и Росгвардии штурмом взяли нарколабораторию в Волгограде. Об этом сообщил сайт «Новости Волгограда» со ссылкой на данные силовиков.
По версии следствия, местный житель арендовал у приятеля частный дом, где организовал производство запрещенных веществ. Специалисты выломали дверь с помощью топора и задержали подозреваемого.
Правоохранители изъяли оборудование, тонну реактивов и 64,7 килограмма наркотика. Возбуждено уголовное дело.
Пожар на Коптевском рынке локализовали на 400 «квадратах»
Кадыров увидел важный сигнал в речи Путина
Американские военные помогли союзникам занять важные позиции в Сирии
Огонь на Коптевском рынке в Москве охватил уже пять павильонов
Пожар на Коптевском рынке в Москве начался в павильоне с шаурмой
Жить и лечиться негде. За рубежом начали нарушать права россиян
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте