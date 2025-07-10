Троих жителей Ленобласти взяли под стражу за похищение сверстника

Троих жителей Киришского района взяли под стражу за похищение 22-летнего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.
По данным следствия, в понедельник молодые люди силой запихнули потерпевшего в багажник, вывезли в лесной массив и избили. Против них возбудили уголовное дело о похищении человека по предварительному сговору.
Ранее сотрудники ФСБ и МВД совместно задержали в Москве двоих мужчин за похищение человека. По предварительной версии, они поссорились в интернете с жителем Обнинска, вычислили его адрес, приехали в Калужскую область, заманили в машину, вывезли в безлюдное место, избили и сняли все на видео. Пострадавший добрался до города и сразу же обратился в полицию.
Рейд по соблюдению миграционного законодательства прошел в Балашихе
Неонатолог из Балашихи приобрела квартиру благодаря социальной ипотеке
Детский сад в Балашихе признали одним из лучших в Московской области
Единый день диспансеризации пройдет в поликлиниках Мытищ 12 июля
Мобильный медкомплекс примет жителей в парке культуры и отдыха Мытищ 12 июля
Дом № 12 капитально отремонтируют в городке Кубинка-10 Одинцовского округа
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте